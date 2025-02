Ramón Madorrán, el riojano que viajó a la estratosfera

Ramón Madorrán es el riojano que mejor puede imaginarse lo que ha sentido este martes Jesús Calleja en su viaje al espacio. ¿Por qué? ... Porque el propietario de Ramón Óptica, con 73 años, vivió en julio de 2013 una experiencia inolvidable: un paseo de 45 minutos por la estratosfera a bordo de un avión MIG 29 ruso. No era un viaje espacial propiamente dicho porque para ello hay que superar la línea de Kármán, a 100 kilómetros sobre el nivel del mar, pero sí algo similar.

«Veía la circunferencia de la Tierra mientras el MIG la bordeaba y me pareció un planeta blanco, reluciente, con zonas muy brillantes...», contaba a este periódico a su regreso de un viaje que le llevó a 23 kilómetros de altura y en el que también supo lo que es un descenso en picado. «Eso no hay montaña rusa que lo iguale. Por grande que sea», exclamaba.

«Sentí un formidable chasquido en los oídos. Pensé que se me iban a romper los tímpanos por la presión... Pero no tuve miedo -advertía- y fue sensacional. Son experiencias que no se pueden narrar», recordaba sobre un vuelo que tuvo el privilegio de realizar gracias a ser el ganador de un concurso que una casa de lentes, Transitions, organizó entre las ópticas de toda Europa.

Puede decirse que Ramón Madorrán estuvo en el 'espacio' como turista antes que los multimillonarios Branson y Bezos, turistas espaciales en 2021, y Jesús Calleja, que ha superado esa línea de Kármán este martes, convirtiéndose en el tercer español en viajar al espacio. Los otros dos son los astronautas Pedro Duque y Miguel López-Alegría. «Ha sido un sueño desde que era pequeño», contaba Calleja. «Es algo maravilloso, fantástico... Es difícil de explicar y la atmósfera es una línea tan pequeña», decía.