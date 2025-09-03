LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una mujer en una residencia de mayores. EP

Prisión para una médico y dos enfermeras de un geriátrico por la muerte de una mujer de 81 años

Por la falta de cuidados a unas lesiones que requirieron de amputación y derivó en insuficiencia cardiaca, la Audiencia Provincial de Sevilla también ordena una indemnización de 170.000 euros

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:54

Por la continua omisión de cuidados a las lesiones que tenía una mujer de 81 años, dos enfermeras y una médico de un geriátrico han ... sido condenadas a prisión e inhabilitación profesional por la Audiencia Provincial de Sevilla. La señora M., nacida en 1924, padecía enfermedades crónicas cardiacas y pulmonares, diabetes y tenía las secuelas de un accidente cerebral. Con una vida inmóvil y total dependencia, sus familiares confiaron en un centro «socio-sanitario» especializado para su cuidado. Sin embargo, a los dos meses aparecieron úlceras en sus talones que empeoraron día a día, hasta que tuvo que ser ingresada con «mucho facelo y olor a infección», indica la sentencia, conocida este miércoles. La evolución de las lesiones, agravadas por la falta de cuidados, hizo que un mes después se amputara su «miembro inferior izquierdo» y se hicieran otros procedimientos invasivos en el otro pie.

