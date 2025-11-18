LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Argüello, en el centro, hoy, durante la apertura de la Asamblea Plenaria de los obispos. EFE

El presidente de los obispos dedica un párrafo a la pederastia en un discurso de una hora

Ante el pleno de la Conferencia Episcopal, al que no asistió el obispo de Cádiz, defendió el equilibrio entre presunción de inocencia y derecho de denuncia de la víctima

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:12

Comenta

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) solo dedicó hoy un párrafo al escándalo de los casos de pederastia en la Iglesia en el ... discurso de 37 folios y casi una hora de duración con el que inauguró la Asamblea Plenaria de la organización. Al plenario de la organización acudieron la mayor parte de los obispos españoles, pero entre las ausencias estuvo la del todavía titular de diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, del que la semana pasada se conoció que está siendo investigado por el Vaticano por los supuestos abusos sobre un menor cuando a principios de siglo dirigía el seminario de Getafe (Madrid), acusación que él niega.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calahorra endurece el empadronamiento tras detectar más de 1.700 altas de extranjeros en seis meses
  2. 2 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  3. 3 Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño
  4. 4

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5 El Tribunal Constitucional resuelve que Raquel Romero no podía ser expulsada del grupo mixto tras dejar Podemos
  6. 6

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  7. 7 El primer zarpazo del invierno: máximas de 6 grados el viernes y riesgo de nevadas
  8. 8

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  9. 9

    El Ministerio elude explicar por qué ha decidido descartar la alternativa por Pancorbo
  10. 10

    El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El presidente de los obispos dedica un párrafo a la pederastia en un discurso de una hora

El presidente de los obispos dedica un párrafo a la pederastia en un discurso de una hora