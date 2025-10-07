LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Giovanna Roncador, jefa de la Unidad de Anticuerpos Monoclonales del CNIO. Laura M. Lombardía. CNIO

El premio Nobel que España ayudó a 'cocinar'

Los primeros anticuerpos para visualizar las células reguladoras del sistema inmunitario, el descubrimiento que ha ganado el Nobel de Medicina, fueron creados por una investigadora del CNIO

C. P. S.

Martes, 7 de octubre 2025, 15:33

Comenta

El premio Nobel de Fisiología y Medicina de este año fue concedido este lunes quienes descubrieron cómo las defensas del organismo evitan atacar al propio ... cuerpo. El hallazgo de Shimon Sakaguchi, Mary Brunkow y Fred Ramsdell «fue decisivo para comprender por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves», y ha hecho avanzar los tratamientos para el cáncer y las enfermedades autoinmunes, entre otras áreas.

