La Policía Nacional arresta en Madrid a dos agresores sexuales a menores buscados internacionalmente

Se encontraban fugados de Perú y Costa Rica, sus respectivos países de origen, y forman parte de la operación Peluche

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:12

Este jueves en Madrid la Policía Nacional informó de dos detenciones a agresores sexuales a menores reclamados por sus respectivos países. Los arrestos producidos en Fuenlabrada y Aranjuez forman parte de la operación Peluche, que comenzó un año atrás y en la que las autoridades acumulan hasta 35 detenciones sobre fugados por dicha causa.

En cuanto a los delitos cometidos, el primero de ellos fue un peruano que agredió sexualmente a su vecina de arriba. A través de la relación vecinal fue ganando confianza y pasando tiempo en casa de la menor. Pasado un tiempo comenzó a cometer el delito sexual en numerosas ocasiones mientras iba aumentando la intensidad de los hechos, aunque la víctima lo ocultó por miedo. El caso salió a la luz cuando la pareja sentimental del fugado lo descubrió a través de vídeos en los que el agresor se grababa con la vecina.

El segundo detenido, en cambio, fue descubierto en Costa Rica cometiendo el mismo delito aunque ejecutado de otra manera. En este caso, el agresor tenía un vínculo familiar con la víctima. Salían juntos a tomar algo en un bar y una vez que la menor estaba embriagada se marchaban juntos a un motel. La mujer que disponía de una inferioridad física no pudo evitar las agresiones a pesar de los intentos por resistirse.

Prófugo alemán en Granada

Otra reciente detención tuvo lugar en Granada. Fue a un hombre alemán que golpeó a una mujer mayor de edad, produciéndola lesiones mientras abusaba sexualmente de ella. Además de forzarla a cometer el acto, el agresor ató a la mujer con unas esposas mientras la estrangulaba. El fugado alemán se enfrentaba a una condena de seis años y optó por ocultarse en una comuna hippie en Granada. Finalmente la Policía Nacional logró interceptar al agresor, a pesar del complicado acceso al terreno.

