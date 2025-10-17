LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un Seat 600 en una concentración de coches clásicos en Plentzia (Vizcaya). Pankra Nieto

El parque de vehículos históricos casi se cuadruplica tras un año del nuevo reglamento de la DGT

Se ha pasado en doce meses de 48.000 a 175.753 unidades registradas tras los cambios para simplificar y abaratar la inscripción de coches y motos con más de 30 años de antigüedad

J. A. G.

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:51

El parque de vehículos históricos en España casi se ha cuadruplicado en el año que lleva en vigor el reglamento de la Dirección General de ... Tráfico (DGT) que simplifica y abarata los trámites de inscripción. En los últimos doce meses, se ha dado un enorme impulso al parque de clásicos al pasar de 48.000 unidades a 175.753. Tráfico considera histórico un vehículo con al menos 30 años desde su primera matriculación o fabricación, y que se encuentre en estado original.

