León XIV conversa con un grupo de monjas en su visita a Estambul. Efe

El Papa clama contra «el uso de la religión para justificar la guerra» durante la conmemoración del Concilio de Nicea

En la etapa principal de su viaje a Turquía, León XIV participa en la celebración por el 1700 aniversario del encuentro que marcó la unidad de la Iglesia

Darío Menor

Iznik (Turquía)

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:59

El Papa León XIV visitó este viernes uno de los lugares más significativos en la historia de la fe cristiana: la antigua Nicea (actual Iznik, ... a unos 130 kilómetros al sureste de Estambul), donde hace 1700 años se celebró el primer concilio del cristianismo, con el que el emperador Constantino trató de poner orden entre las distintas ramas que comenzaban a surgir entonces alrededor de aquella nueva religión que ganaba adeptos por doquier a lo largo y ancho del Imperio Romano. En aquella histórica asamblea celebrada en el año 325 salieron derrotados teológicamente los seguidores del arrianismo, que consideraban que la figura de Jesús estaba subordinada a la de Dios, y se acordó el texto del Credo, una profesión de fe común para las distintas ramas del cristianismo y que sigue proclamándose hoy durante la celebración de la Eucaristía.

