LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos han frenado el avance de las llamas en el incendio de Fasgar (León). EFE

La ola de incendios toca a su fin tras cuatro muertes y 325.000 hectáreas calcinadas

Por primera vez en tres semanas, Galicia y Asturias no tienen un solo fuego de relevancia y Castilla y León amanece sin vecinos desalojados

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:45

Aún queda un mes de verano y muchos días de altas temperaturas en los que con seguridad se iniciarán nuevos incendios forestales, pero la ... inédita ola de fuegos que llegó a tener hasta 25 grandes siniestros arrasando el noroeste de España al mismo tiempo, la avalancha de llamas que en solo 20 días ha quemado 325.000 hectáreas (la superficie de la isla de Mallorca), ha tocado a su fin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Hallan en Logroño el cuerpo de un hombre fallecido en el interior de su coche por causas naturales
  3. 3

    Una subcontrata de Amazon cierra en Logroño y despedirá a toda la plantilla, «entre 60 y 80 trabajadores»
  4. 4

    Los primeros despidos por el cierre de CMP, pendientes de la firma del juez
  5. 5

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  6. 6

    El recorte de vuelos de Ryanair puede afectar a tres aeropuertos próximos a La Rioja
  7. 7 Detenido en Calahorra por intentar estrangular y apuñalar a su pareja y prender fuego a su vivienda
  8. 8 El parque de la antigua estación de autobuses de Logroño llevará el nombre de María Teresa Hernández
  9. 9 MUWI arranca con sabor Valbuena
  10. 10 El lobo ataca de nuevo en La Rioja: más de 35 ovejas muertas en las 7 Villas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La ola de incendios toca a su fin tras cuatro muertes y 325.000 hectáreas calcinadas

La ola de incendios toca a su fin tras cuatro muertes y 325.000 hectáreas calcinadas