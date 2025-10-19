LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer sujeta un puñado de pimientos recién cogidos en un huerto de Lodosa. R. C.

Navarra enseña lo que vale un pimiento

El piquillo de Lodosa se convierte en reclamo turístico de temporada para revalorizarse ante una competencia feroz

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Domingo, 19 de octubre 2025, 10:20

Comenta

Fin de semana de otoño, paseo al atardecer por un viñedo, visita a una bodega y cata de vinos. Apetecible, ¿verdad? Ahora cambiemos el viñedo ... por un campo de pimientos de piquillo en Lodosa, la visita a la bodega por una conservera y la cata por un taller de asado y embotado con artesanos. El plan sigue siendo atractivo, quizá menos evidente, ideal para el viajero 'foodie' que ya se ha pateado decenas de bodegas y busca algo distinto. A esa diferencia apela el Gobierno de Navarra para construir un destino enogastronómico. Ojo, que no se trata solo de convertir el campo en un reclamo: en este caso, el turismo es una herramienta para revalorizar sus productos. Si visitar las bodegas ha conseguido que entendamos lo que vale el trabajo detrás de cada botella, ¿por qué no hacer lo mismo con un bote de pimientos?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  2. 2

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota
  3. 3

    Las claves del crimen de Los Lirios
  4. 4

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  5. 5

    La rebelión de las aulas
  6. 6 Un incendio en un pabellón abandonado en Logroño afecta a mobiliario, colchones y otros enseres
  7. 7

    El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»
  8. 8

    Pastelería Luvi, un paraíso que mana del obrador
  9. 9

    Grecia, por el camino inverso a España: aprueba elevar la jornada a 13 horas diarias
  10. 10

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Navarra enseña lo que vale un pimiento

Navarra enseña lo que vale un pimiento