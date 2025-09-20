LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Narcolanchas EP

Muere el ocupante de una narcolancha tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

El accidente se ha producido durante una operación contra el narcotráfico

EP

Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:31

Un ocupante de una narcolancha ha fallecido en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre, tras producirse una colisión contra una embarcación de la ... Guardia Civil en aguas del Estrecho, en Algeciras (Cádiz), según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
  2. 2

    Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo
  3. 3 Fiestas de San Mateo: programa de hoy sábado 20 de septiembre
  4. 4 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
  5. 5 Los consejos de la Policía Nacional para que no te roben en el cohete de San Mateo
  6. 6

    El alguacil, guardián de calles y memorias
  7. 7 Escarlett ya es persona: la jueza de la dana ordena inscribir en el Registro Civil a la víctima 229
  8. 8

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  9. 9 Litros de vino para ambientar San Mateo
  10. 10 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Muere el ocupante de una narcolancha tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

Muere el ocupante de una narcolancha tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras