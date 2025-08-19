La Malagueta pidió más premio para Urdiales que dos vueltas al ruedo y ovación

Diego Urdiales hizo el paseíllo ayer en el coso de La Malagueta. El riojano, enfundado en un terno caña y azabache, compartió cartel con Fortes ... y Pablo Aguado en un encierro de Torrealta.

El espada fue el encargado de abrir la tarde con un ejemplar de buena condición, pero justo de fuerzas. Urdiales embelesó al público malagueño primero con su capote y después al natural.

Firmó muletazos encajados, largos y de mano baja con un animal que tuvo buen fondo. El concepto del riojano sin alharacas y de valor sereno se pudo degustar en una faena medida culminada con un espadazo. Hubo petición mayoritaria de trofeos que el palco desoyó y Diego Urdiales se vio obligado a dar dos vueltas al ruedo. El público propinó una atronadora bronca al presidente.

Esfuerzo en vano

El cuarto de la tarde resultó ser un ejemplar desfondado que tropezó con un torero entregado que enarboló la bandera del temple. Urdiales quiso hacerle faena al de Torrealta pero su esfuerzo fue en vano. Colocó el acero muy certero y recibió una ovación.

En cuanto al resto de protagonistas, Fortes cortó una oreja al quinto y Aguado se fue de vacío.