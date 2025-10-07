LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de microscopía de fluorescencia basada en hoja de luz del cerebro de un ratón (der.) 12 horas después haber sido tratado con nanopartículas, comparado con otro de control (izq.). Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)

Un innovador estudio codirigido en España logra parar y revertir el alzhéimer en ratones

Un tratamiento de nanopartículas, que no actúa sobre las neuronas y sí en la barrera que separa al cerebro del flujo sanguíneo, restaura la función cerebral dañada en roedores

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 07:19

Comenta

¿Puede un ratón de 18 meses, equivalente a los 90 años humanos, con deterioro cognitivo similar al alzhéimer recuperar sus funciones cerebrales como si ... fuera joven? Una investigación dirigida por científicos españoles responde que sí. Los científicos comenzaron a tratar al animal cuando tenía doce meses (60 años de una persona) con nanopartículas y a los seis meses «el resultado fue impresionante. El animal había recuperado el comportamiento de un ratón sano», asegura un comunicado del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (Ibec), sobre los «efectos terapéuticos» del tratamiento ensayado para el deterioro de memoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  2. 2 Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos
  3. 3 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  4. 4

    Ni solo bar ni solo restaurante
  5. 5 El ailanto se expande en La Rioja y los ecologistas exigen un plan de erradicación
  6. 6

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  7. 7 Un herido grave tras una colisión entre un camión y una furgoneta en Ollauri
  8. 8 Los dueños de los terrenos a expropiar para el campo de fútbol se sienten «estafados»
  9. 9

    «Dos salidas a Gran Canaria se han agotado en tres minutos»
  10. 10

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un innovador estudio codirigido en España logra parar y revertir el alzhéimer en ratones

Un innovador estudio codirigido en España logra parar y revertir el alzhéimer en ratones