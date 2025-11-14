LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Como ocurre en las grandes ciudades, aparcar en la capital gala es una misión casi imposible. adobestock

La IA consigue el milagro de aparcar en París en cinco minutos

La tecnología se aplicará en uno de los distritos de la capital gala

Enric Bonet

Enric Bonet

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

Desplazarse en coche por París no es una experiencia demasiado plácida. Uno no solo debe lidiar con los constantes atascos, sino también con la dificultad ... para encontrar un lugar para aparcar. El distrito XVII (noroeste) de la capital se ha asociado con la empresa UPCiti para ofrecer una solución innovadora a este recurrente dolor de cabeza para los conductores. Gracias a la inteligencia artificial, han desarrollado un sistema que informa en tiempo real a los conductores de aquellas zonas en que resulta más fácil estacionar en el barrio de Batignolles, situado entre el parque Monceau y la famosa basílica del Sagrado Corazón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  2. 2

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  3. 3 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  4. 4 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  5. 5 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  6. 6 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores
  7. 7 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  8. 8 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño
  9. 9

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  10. 10 La voz de quienes han dado vida al Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La IA consigue el milagro de aparcar en París en cinco minutos

La IA consigue el milagro de aparcar en París en cinco minutos