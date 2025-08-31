LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La directora de Protección Civil, Virginia Barcones. EFE

El Gobierno da por terminada la oleada de incendios

Protección Civil cifra en más de 300.000 las hectáreas quemadas por 93 fuegos que han dejado también cuatro fallecidos

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 14:39

El Gobierno ha dado este domingo por terminada la ola de incendios que ha afectado principalmente al noroeste de la península durante agosto. «Este trágico ... episodio de la historia de nuestro país de grandes incendios forestales simultáneos en 20 días en una parte importantísima de nuestro país ha finalizado», ha señalado la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, que ha estimado las hectáreas quemadas en 300.000 hectáreas quemadas a falta de nuevas actualizaciones por parte de las comunidades autónomas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿A qué hora pasa la Vuelta por mi pueblo?
  2. 2 Los vecinos, hartos del MUWI: «¿Qué necesita el alcalde para saber que así no se puede vivir?»
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4

    La Laurel ya no es lo que era
  5. 5 La orquesta Panorama arrasa en Calahorra ante 10.000 personas
  6. 6 ¿Cómo puedo ver el final de etapa de la Vuelta Ciclista en Valdezcaray?
  7. 7

    «Cuando empecé barríamos siempre un suelo blanco»
  8. 8

    El eclipse solar atrae las primeras reservas en La Rioja
  9. 9

    Ana María será enterrada en Mansilla
  10. 10

    Domingo de fiesta y ciclismo por La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno da por terminada la oleada de incendios

El Gobierno da por terminada la oleada de incendios