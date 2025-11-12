LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vecinos de Valdeavero (Madrid) se concentran en contra de la pederastia el pasado septiembre y en apoyo a las víctimas del frutero del pueblo, condenado a 98 años de cárcel por agredir sexualmente a una decena de menores. Efe

El Gobierno ampliará la prescripción de los delitos sexuales contra menores

Se computará a partir de que la víctima de pederastia cumpla 45 años, en lugar de los 35 que la ley contempla actualmente

J. A. G.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:34

Comenta

El ministerio de Juventud e Infancia prepara una reforma de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la ... violencia (Lopivi), que contempla la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de violencia sexual contra los menores de edad, según han confirmado este miércoles a este periódico fuentes del departamento que dirige Sira Rego.

