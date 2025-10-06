LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Josep Maria Folch, gerente de la metalúrgica, con la primera máquina de alfileres que llegó a España en 1887 y que está en sus instalaciones. R. C.

La famosa aguja en el pajar está en Tarragona

Metalúrgica Folch es la única fábrica de alfileres de España. Con 101 años a sus espaldas, producen unos 375 millones de piezas y exportan a 50 países

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:07

Los Folch llevan más de cien años sacando punta a su centenaria historia como fabricantes de alfileres de calidad y resistentes: su empresa, Metalúrgica Folch, ubicada en Montbrió del Camp (Tarragona), ... es la única de España -y una de las tres últimas que quedan en Europa, en concreto en Italia y República Checa-, que elabora «un producto tan humilde como necesario». Así valora este trocito de afilado alambre Josep Maria Folch (Reus, 62 años), ingeniero industrial y gerente de esta compañía familiar fundada en 1924 y que ya va por la cuarta generación, desterrando así ese mal fario que dice que el padre crea la empresa, el hijo la mantiene y el nieto la cierra. Bien al contrario. Los Folch producen cada año 25 toneladas de alfileres (375 millones de unidades) que exportan a 50 países de los cinco continentes, y hoy siguen pensando en cómo innovar su producto y ampliar el negocio.

