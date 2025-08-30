LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guillermo Hermoso de Mendoza y Medellín protagonizaron la suerte de la rosa. LOF

Una faena maciza le vale la puerta grande a Hermoso

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:51

Este sábado, el corazón festivo de Calahorra latía en la plaza de toros, donde había filas de público en los accesos al coso dispuesto a ... vivir una gran tarde. Porque, si hay algo que caracteriza a los aficionados a la tauromaquia, es la ilusión con la que cada día acuden al tendido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una subcontrata de Amazon cierra en Logroño y despedirá a toda la plantilla, «entre 60 y 80 trabajadores»
  2. 2 Pradillo estalla tras la prohibición de celebrar este sábado la procesión de la Virgen del Villar
  3. 3 Los vecinos, hartos del MUWI: «¿Qué necesita el alcalde para saber que así no se puede vivir?»
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5 La orquesta Panorama arrasa en Calahorra ante 10.000 personas
  6. 6 ¿A qué hora pasa la Vuelta por mi pueblo?
  7. 7

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  8. 8

    Ana María será enterrada en Mansilla
  9. 9

    El eclipse solar atrae las primeras reservas en La Rioja
  10. 10 ¿Cómo puedo ver el final de etapa de la Vuelta Ciclista en Valdezcaray?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una faena maciza le vale la puerta grande a Hermoso

Una faena maciza le vale la puerta grande a Hermoso