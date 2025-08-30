Una faena maciza le vale la puerta grande a Hermoso

Este sábado, el corazón festivo de Calahorra latía en la plaza de toros, donde había filas de público en los accesos al coso dispuesto a ... vivir una gran tarde. Porque, si hay algo que caracteriza a los aficionados a la tauromaquia, es la ilusión con la que cada día acuden al tendido.

Sergio Domínguez se presentó en el ruedo con Ecuador y colocó un par de rejones de castigo al hondo animal. Con Hispania prendió cuatro banderillas con muy buen embroque. Las cortas llegaron de la mano de Quilate, al igual que el rejón de hoja de peral, que no tuvo el efecto deseado y obligó a Domínguez a auxiliarse con la cruceta. La actuación del calagurritano, frente a un ejemplar de El Canario que careció de emoción, no tuvo respuesta por parte del público.

Tras saludar al cuarto con Esférico, salió Olé, que protagonizó una gran banderilla de poder a poder. Acto seguido, con Litri, prendió un expuesto par a dos manos por los adentros. Tras un pinchazo hondo en buen sitio, paseó una oreja.

Ampliar Sergio Domínguez a lomos de Hispania. LOF

Lea Vicens, con Guitarra, dejó dos rejones de castigo muy traseros. El toro salía muy desentendido de la montura de la francesa. Destacó una banderilla con Bético frente a un mermado ejemplar de Rosa Rodríguez. A lomos de Greco colocó dos rosas que estaban fuera de lugar debido a las condiciones del toro. Paseó un generoso trofeo.

El quinto, que tuvo muy buen aire, protagonizó junto a Bético los momentos más lucidos. En esta ocasión repitió el patrón de su primero en la suerte final: colocó medio rejón y no anduvo diestra con el verduguillo.

Tres de castigo dejó Hermoso de Mendoza al grandón tercero. Con Monteiro protagonizó momentos de mucha reunión y optó por Generoso para rematar su actuación con un par a dos manos. Cortó una oreja después de dos pinchazos y un rejón casi entero.

El sexto fue el mejor astado del encierro y, con él, Guillermo Hermoso de Mendoza firmó una actuación maciza, con una colocación exquisita. Con Medellín llevó toreado al burel con suma suavidad y dejó dos ajustados rehiletes. Esencial fue el encargado del último tercio, rematado con dos rosas y un vistoso par a dos manos. Le faltó fortuna al estellés con el acero, que entró en el quinto intento. Aun así, cortó un apéndice que le abrió la puerta grande.