Un estudio demuestra la eficacia de los polluelos que exageran pidiendo comida

«El que no llora no mama», afirma el dicho popular. En el caso de los polluelos resulta no sólo efectivo sino que, además, no afecta a su salud ni a sus posibilidades de supervivencia, como creían los científicos hasta ahora. Durante décadas se impuso la «hipótesis de las señales costosas» o «hipótesis del hándicap» según la cual fingir una condición mejor de la real exagerando hambre resultaría perjudicial para su supervivencia pues supondría un mayor coste físico afectando a su sistema inmunitario, a su crecimiento y a su equilibrio energético.

Sin embargo, un nuevo estudio del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de la Universidad de Castilla-La Mancha (IREC) del que forma parte el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tumba esta teoría y revela que, en los pollos, aumentar la intensidad de sus llamadas para pedir alimento mediante fuertes vocalizaciones o posturas llamativas no afecta negativamente su salud ni a su supervivencia, un hallazgo que abre nuevas posibilidades para comprender mejor cómo funcionan estas señales en el medio natural.

Estorninos negros

La investigación, que se ha publicado en la revista científica «Behavioral Ecology», se ha basado en el estudio de pollos de estornino negro (Sturnus unicolor). A un grupo se le manipuló para que se esforzara más en recibir alimento mientras que el otro tenía un nivel de petición más bajo. Al final, los pollos que pidieron alimento con más intensidad no mostraron diferencias significativas en ningún marcador fisiológico en comparación con los polluelos del grupo de control, es decir, un mayor esfuerzo en la petición no afectó negativamente a su salud.

Este trabajo amplía la comprensión científica sobre la comunicación entre las aves y también cuestiona la aplicabilidad de la «hipótesis de las señales costosas» en otros sistemas de comunicación animal abriendo una nueva puerta para seguir explorando los misterios de la comunicación en la naturaleza.