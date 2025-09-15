LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de turistas visita Ronda (Málaga) bajo la canícula del verano de 2025. AFP

España pagará la factura más alta de Europa por el clima extremo de este verano

Un estudio calcula daños directos e indirectos por valor de casi 12.000 millones este año, y cerca de 35.000 hasta 2029, sin contar los incendios

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:33

Sequías, olas de calor e inundaciones. Los tres fenómenos meteorológicos más frecuentes derivados de un clima extremo, una de las consecuencias del cambio climático, ... tienen efectos más allá de lo evidente. Los daños inmediatos son relevantes. Tanto en las personas afectadas como en las infraestructuras destrozadas. Pero hay una factura que va más allá de los gastos de reparación inmediatos y que cala en aspectos tan relevantes para las economías de los estados como los sectores productivos. El turismo, la agricultura o la construcción, sin ir más lejos, están en el ojo del huracán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  2. 2 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús
  3. 3 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  4. 4

    La UD Logroñés juega con fuego
  5. 5

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  6. 6 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  7. 7 Tres detenidos en Haro, uno con orden de búsqueda, por tráfico de drogas
  8. 8

    Las infecciones de transmisión sexual más comunes y cómo evitarlas
  9. 9 El marcador | Victoria de la UDL y el resumen de los partidos del fin de semana
  10. 10 «Decepción absoluta» con las fiestas de San Mateo, en el Teléfono del Lector de hoy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja España pagará la factura más alta de Europa por el clima extremo de este verano

España pagará la factura más alta de Europa por el clima extremo de este verano