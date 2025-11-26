LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. EFE

España eleva su aportación a la ESA hasta 455 millones anuales en el periodo 2026-2030

El Gobierno incrementa más de un 50% su contribución y destina 169 millones al impulso del Miura 5 de PLD Space dentro del Desafío Europeo de Lanzadores

EP

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:57

Comenta

El Gobierno de España ha incrementado su contribución a la Agencia Espacial Europea (ESA) hasta alcanzar la cifra de 455 millones de euros de media al año para el periodo 2026-2030.

Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha asistido en Bremen (Alemania) al Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea.

La ministra ha explicado que esta contribución es más de un 50% superior a la del periodo en curso, y más del triple con respecto a 2017.

Morant también ha avanzado que España, a través de esta contribución, podrá acompañar a la empresa ilicitana PLD Space en la comercialización del lanzador Miura 5 y el desarrollo de versiones avanzadas del lanzador, con una inversión de 169 millones de euros a través del Desafío Europeo de Lanzadores (ELC, por sus siglas en inglés) de la ESA.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  3. 3

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  4. 4 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  5. 5 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  6. 6 Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad
  7. 7 Recuperado en Arnedo un remolque robado en Calahorra con objetos por valor de 8.000 euros
  8. 8 Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray
  9. 9 Estrellas Michelin en La Rioja: qué restaurantes la tienen, dónde están y qué precio tiene el menú
  10. 10

    Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja España eleva su aportación a la ESA hasta 455 millones anuales en el periodo 2026-2030

España eleva su aportación a la ESA hasta 455 millones anuales en el periodo 2026-2030