«La estrella eres tú»: 'Tengo un Plan' aterriza en UTAMED para desvelar cómo captan la atención en la era digital

«La estrella eres tú». Con esa afirmación, que también es advertencia contra la ansiedad por los modelos de negocio rápidos, los fundadores del podcast 'Tengo un Plan' han condensado este miércoles en la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (UTAMED) su manera de entender el emprendimiento digital. Durante la segunda sesión del ciclo Emprendedores 2.0, Sergio Beguería y Juan Domínguez han ofrecido una conversación tan técnica como confesional, guiada por Toñi Moreno.

La presentadora ha marcado desde el inicio el propósito del encuentro: «dar voz a jóvenes que están cambiando la manera de emprender y comunicar». En torno a un centenar de personas se han reunido en el auditorio del Parque Tecnológico de Andalucía , mientras miles seguían el evento en directo por 'streaming'.

Un método basado en curiosidad y constancia

Sergio Beguería y Juan Domínguez, zaragozanos, amigos desde los 14 años, han relatado sus inicios «haciendo cuatro chavaladas en el barrio» y sus primeros intentos de negocio antes de convertirse en referentes del emprendimiento digital. 'Tengo un Plan' suma hoy 15 millones de reproducciones mensuales y más de dos millones de seguidores, cifras que los sitúan en la primera línea del podcasting español. «La gente pasa más de 25 minutos de media con nosotros; en audio, una hora y media», ha precisado Beguería. La clave, aseguran, permanece intacta: «Lo hacemos desde el corazón, con curiosidad».

A preguntas de Moreno, los creadores han defendido una visión muy concreta del contenido. «Cada respuesta de cuatro minutos es un vídeo en potencia. Solo hay que ponerle el lazo», ha explicado Domínguez, reivindicando la reutilización inteligente como herramienta estratégica. Ambos reconocen que el éxito «no surge de la improvisación», aunque en ocasiones lo parezca.

El público ha intervenido con inquietudes prácticas sobre emprendimiento, marca personal o la presión por la inmediatez. Domínguez ha sido directo: «La prisa es mala compañera. Yo veía vídeos que hablaban de tener 25 fuentes de ingresos… ¿qué 25? Primero aprende a hacer bien una cosa». Beguería ha añadido que lo esencial es entender el propio propósito: «Tenemos que saber cómo queremos ser útiles en el mundo para identificar el siguiente paso».

Riesgo, foco y actitud

También ha habido espacio para la biografía menos complaciente. Domínguez ha recordado con naturalidad sus primeros trabajos: Telepizza, Amazon, Decathlon, entre otros. «Mi historia es la de un chaval normal que curra para ganar dinero. No hay épica, hay actitud». Una idea que ambos han repetido como consejo para quienes se incorporan al mercado laboral: «Ganas, actitud y aportar valor. Aunque sea cobrando menos al principio».

La conversación se ha orientado hacia el miedo, el riesgo y el largo plazo. «El coste de morirte sin hacerlo pesa más que el miedo», ha afirmado Domínguez, comparando esa sensación con la relación de amor-odio que mantiene con su moto. Beguería ha subrayado que emprender implica «quitarse capas, romper creencias y lanzarse».

Preguntados por sus próximos retos, ambos han insistido en la importancia del foco. «El síndrome del objeto brillante te hace pensar que el jardín del vecino es más verde. Lo importante es cómo hacemos mejor lo que ya hacemos», ha apuntado Beguería. Y ante la pregunta sobre invitados soñados, han citado a Marc Márquez, Amancio Ortega, Rafa Nadal o Cristiano Ronaldo: «Historias de personas que se han hecho a sí mismas».

La sesión ha concluido con UTAMED reafirmando su propósito: conectar formación, inspiración y realidad profesional en plena era digital.

