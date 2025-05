En directo: Comienza el cónclave para elegir el nuevo Papa tras la muerte de Francisco

10:21

Evangelio de San Juan

Para la Misa de este miércoles, se ha elegido el capítulo 61 de Isaías («el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido…»), el salmo 88, el capítulo 4 de la Carta a los Efesios («Dios ha constituido a unos, apóstoles…»). El Evangelio será del capítulo 15 de san Juan: «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor». La misa ha comenzado en latín, pero la primera lectura, de Isaías, ha sido en inglés, mientras que la segunda, en español.