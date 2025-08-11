Diez de los trece fuegos de León, incluido el de Las Médulas, son obra de pirómanos El Gobierno de Castilla y León se compromete a recuperar este paraje patrimonio de la humanidad y cree que las minas romanas no habrían sufrido daños

Las temperaturas tórridas de la segunda ola de calor del verano no dan tregua y avivan el avance de incendios forestales de punta a punta de la península. Este martes había fuegos de alto riesgo en Orense, Zamora, Ávila, Aragón, Navarra y Cádiz, entre otros territorios, pero las llamas seguían cebándose especialmente con la provincia de León, con buena parte del país atento a los daños causados por el fuego declarado el sábado en Las Médulas, el paraje natural que acoge las minas de oro a cielo abierto excavadas por los romanos y cuya relevancia llevó a que fuese declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco.

Pero esta enorme concentración de fuegos, trece incendios de considerables dimensiones y riesgo desde el viernes pasado, no parecen ser fruto de la casualidad o la mala suerte. Según aseguraron al unísono el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el delegado del Gobierno en la comunidad, Nicanor Sen, estamos, en la gran mayoría de casos, ante la actuación de pirómanos. Los dos responsables institucionales explicaron que es muy posible que fuesen provocados hasta diez de los trece incendios, incluido el originado en Yeres, municipio cercano a Las Médulas. Las investigaciones preliminares solo apuntan a la acción de rayos en dos de ellos y a las chispas de una motosierra en un tercero. El resto, denunciaron, serían fruto de la premeditación humana.

«Han sido pirómanos, personas que voluntariamente están queriendo causar y están causando un importante daño a nuestra provincia», aseguró Suárez Quiñones, que pidió la máxima colaboración a los ciudadanos para detener a quien calificó de «terroristas ambientales», porque añadió que «actúan de forma coordinada». Sen añadió que «todos los incendios se investigan» y que «el Seprona ya está trabajando para esclarecerlos y que el peso de la ley caiga sobre los posibles causantes», según informa Alberto P. Castellanos.

Suárez Quiñones y su colega en la Junta Gonzalo Santonja, consejero de Cultura y Turismo, aseguraron que el ejecutivo autonómico compensará todos los daños a inmuebles públicos y privados generados por las llamas, pero sobre todo se comprometieron regenerar y rehabilitar el área de Las Médulas, con toda su capa vegetal quemada, pero donde parece que el fuego no ha afectado a las minas, las excavaciones al aire libre de los romanos. Sí que habrían dañado el aula de arqueología y el mirador de Orellán, además de casas y enseres de la localidad, a cuya recuperación prometen que darán prioridad.

El resto de incendios activos en España obligaron confinar dos pueblos en Zamora (Congosta y Ayoó de Vidriales), a desalojar dos más en León (Llamas de Cabrera y Santalvilla) y a evacuar dos hoteles y urbanizaciones próximas a la Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), donde hoy se inició el segundo incendio en este municipio turístico en cinco días.

La provincia de Orense tenía hoy varios fuegos fuera de control, con el que había arrasado más de 1.000 hectáreas en Chandrexa de Queixa a la cabeza, y los efectos de las llamas que arrasaron 370 hectáreas en los montes de las Navas del Marqués mantenían interrumpida la línea férrea Madrid-Ávila.

Las llamas arrasan un 10% más de terreno que el año pasado La temporada de incendios forestales tenía unas cifras esperanzadores hasta finales de junio, cuando solo se habían quemado 17.594 hectáreas en los primeros seis meses del año. Sin embargo, todo comenzó a torcerse en el inicio de julio, con la llegada de la primera ola de calor del verano, situación que se ha agravado de forma notable en la última semana, con la larga y tórrida segunda ola del año. El resultado es que en el último mes y medio el fuego ha arrasado 21.561 hectáreas de arbolado y monte bajo, lo que supone un 22% más que en todo el resto de este año. Desde enero han ardido 39.155 hectáreas, un 10% más que el terreno calcinado en iguales fechas de 2024. Lo único positivo es que los daños aún están un 37% por debajo de la media de la década.