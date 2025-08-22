Diego Urdiales torea esta tarde en Bilbao El riojano Urdiales llega a esta localidad inmerso en una temporada en la que ha firmado faenas brillantes en plazas como Sevilla, durante la Feria de Abril; o como la de hace unos días en Málaga

El riojano hará el paseíllo en la plaza de toros de Bilbao dentro de las Corridas Generales. En un principio, cuando se presentó la feria, Urdiales no estaba anunciando en la misma pero la baja de Morante de la Puebla ha hecho que el espada de Arnedo entre en el serial por la vía de la sustitución. El cambio ha generado mucho interés, ya que el corte toreo de Urdiales hace que sea uno de los diestros más demandados por los aficionados de todo el panorama taurino.

El festejo es de máxima expectación y hace semanas colgó el cartel de no hay billetes. Hoy, a las seis de la tarde, se consumará el regreso del coletudo a Vista Alegre en un cartel en el que se anuncian los toros de Garcigrande y como compañeros Alejandro Talavante y Borja Jiménez. Este último el pasado miércoles indultó un toro de La Quinta en este mismo escenario, logrando la gesta de rubricar la faena del primer indulto de la historia del coso, lo que añade aún más interés a lo que pueda ocurrir esta tarde.

Diego Urdiales llega a Bilbao en una temporada en la que ha firmado faenas brillantes en plazas como Sevilla, durante la Feria de Abril, o, hace apenas unos días, en Málaga, coso al que regresó nueve años después de su debut. Allí fue obligado a dar dos vueltas al ruedo ante la negativa del palco presidencial a conceder el trofeo que reclamaba el público.

Bilbao y el torero riojano son uno, de hecho el maestro es considerado 'torero de Bilbao'. Desde sus inicios Diego Urdiales siempre ha tenido una conexión especial con la afición vizcaína y, a lo largo de su carrera, ha protagonizado triunfos sonados que han culminado con la salida a hombros por la puerta grande.