Detenidos los compañeros de piso de los padres de un bebé por meter cristales en el tarro de comida

La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de San Blas a un hombre y a una mujer por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito de San Blas a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un delito de lesiones por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé en San Blas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Estas personas introdujeron pequeños fragmentos de vidrio en el interior de un tarro de alimentación infantil que guardaban en la nevera de su domicilio, que compartían con la familia del bebé, ya que tenían una habitación alquilada.

Los hechos sucedieron el 30 de agosto cuando la madre del menor, de apenas diez meses, comenzó a dar de comer al pequeño y observó que en el fondo del mismo había pequeños objetos mezclados con el alimento.

Tras verter el contenido del tarro en un plato, comprobó que además del puré, había pequeños cristales que podrían pertenecer a una botella. Fue en ese momento cuando dieron aviso a la Sala CIMACC 091 y una patrulla policial acudió para la comprobación de estos hechos.

Desde el primer momento las sospechas recayeron sobre dos de los miembros de otra familia con la que compartían la vivienda, ya que habían protagonizado algún enfrentamiento en el pasado.

Por estos hechos fueron detenidos un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de lesiones, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.