LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de Policía Nacional EP

Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco

Desde la Delegación del Gobierno han reiterado «su compromiso firme contra la violencia sexual» y «la defensa de los derechos de las mujeres»

EP

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:56

Comenta

La Policía Nacional ha detenido al presunto agresor de las activistas de Femen que denunciaron que un hombre les tocó los pechos durante una protesta antifranquista que se celebraba ante la parroquia los Doce Apóstoles de Madrid, donde tenía lugar una misa en honor al dictador.

Desde la Delegación del Gobierno han informado de la detención y han reiterado «su compromiso firme contra la violencia sexual, la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones».

Por su parte, tras la denuncia de las activistas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que la sociedad española ya no «consiente que se abuse de mujeres ni se admire a un dictador». «Han pasado 50 años y hay quien no ha aprendido nada», remarcó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado
  2. 2

    Una nueva tienda para animar los portalillos de la plaza del Mercado
  3. 3 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  4. 4 Ilesos los nueve ocupantes de un globo aerostático al caer cuando volaba entre Villalobar y Castañares
  5. 5

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja
  6. 6 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  7. 7 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  8. 8

    Las dos grandes rutas de La Rioja andariega
  9. 9

    «Me sentí engañado porque la otra persona lo sabía y no me dijo nada»
  10. 10 El TSJR confirma la expulsión de un ciudadano rumano porque supone una «amenaza grave» para la convivencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco

Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco