LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberche del Caudillo J.M.L.

Detenida la pareja de la mujer de Toledo que ocultó un feto en un congelador

La madre, que tiene otros cuatro hijos, también ha sido arrestada de nuevo

J.M.L.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:34

Novedades en el caso del feto encontrado esta semana en el interior del congelador de una vivienda de la pedanía de Alberche del Caudillo, perteneciente ... al municipio de Calera y Chozas (Toledo). La madre y su pareja han sido detenidos por su presunta relación con estos hechos. La progenitora ya fue detenida días atrás y quedó en libertad después de declarar ante la Guardia Civil y se le imputa un presunto delito de homicidio por imprudencia. Ambos pasarán a disposición judicial en un caso que se encuentra bajo secreto de sumario. En el caso del varón, habría quebrantado una orden de alejamiento dictada contra él hacia su actual pareja y podría estar relacionado con la acción de ocultar el feto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  3. 3

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  4. 4 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  5. 5 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  6. 6 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la N%u2011232 y fue publicado en TikTok
  7. 7

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  8. 8 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  9. 9

    De Zarzuela a las aulas riojanas
  10. 10 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Detenida la pareja de la mujer de Toledo que ocultó un feto en un congelador

Detenida la pareja de la mujer de Toledo que ocultó un feto en un congelador