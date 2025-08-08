Declarado un incendio en la Mezquita de Córdoba Las llamas han comenzado sobre las 21.00 horas y parece que han surgido por una máquina barredora que se encontraba limpiando el interior del recinto

Almudena Santos Viernes, 8 de agosto 2025, 21:59 | Actualizado 22:45h.

La Mezquita-Catedral de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, ha sufrido un incendio este viernes pasadas las 21:00 horas. En la zona están trabajando varias dotaciones de bomberos, mientras la Policía ha procedido al desalojo de la zona. Las llamas han comenzado sobre las 21:15 horas de este viernes, 8 de agosto, y, según informan autoridades locales, el fuego habría afectado a parte del monumento. No obstante, una hora después, los efectivos de Emergencias lo han dado por controlado tras quemar varias zonas del monumento aún por evaluar, según han confirmado desde el Cabildo Catedralicio.

Las primeras hipótesis, según han informado los Bomberos, apuntan a que el origen del fuego, en la zona de Magistral González Francés, junto a una de las puertas, en el interior de una capilla, estaría en la batería de una barredora guardada en el interior del recinto. Las llamas, que han alcanzado una altura considerable, salen de las naves de la ampliación de Almanzor, construidas en el siglo X, junto a la conocida como Puerta del Sagrario.

Las autoridades han informado de que no se han registrado heridos ni personas que se hayan quedado atrapadas en el interior del templo. Los daños producidos por el incendio no podrán ser evaluados, según informan desde la Policía, hasta que las llamas no se hayan extinguido por completo.

Según han confirmado fuentes oficiales, las llamas están afectando a las cubiertas y los muros del monumento. Lo que ha obligado a que todas las dotaciones de Bomberos y una grúa se desplazasen para trabajar, de manera simultánea, en la cubierta del templo, en los patios interiores y desde la calle para evitar que las llamas se propaguen.

Por el momento el fuego, que ya ha sido controlado por los efectivos de Emergencias, afecta principalmente a la capilla, donde existen telas utilizadas para ocultar el material de limpieza, lo que podría estar contribuyendo a la combustión.

Las reacciones al suceso no han tardado en surgir en redes sociales. «Se me está hundiendo el corazón viendo esto», comentaba un usuario en X, antes Twitter. «Qué tristeza», aseguraba otro.

Este consituiría el tercer incendio que sufre la mezquita en su historia. El primero fue en 1910, hace 115 años, y la causa residía en una descarga eléctrica sobre el cimborrio del crucero del templo. El segundo, más reciente, ocurrió en 2001, en una sala del archivo cercano al mihrab. En aquel momento, quedaron destruidos cerca de 25 legajos de los más de 5.000 almacenados.

