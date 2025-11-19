Convocatorias de proyectos sociales: 25 años impulsando la acción social con 502 millones

La Rioja Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:47 | Actualizado 15:00h. Compartir

Con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades, la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, la Fundación 'la Caixa' creó en 1999 las Convocatorias de Proyectos Sociales, dirigidas a las entidades sociales para apoyar iniciativas transformadoras, sostenibles y con impacto social. Se trata de una colaboración con el tercer sector que en estos 25 años de historia se ha ido adaptando a las necesidades y realidades sociales del último cuarto de siglo.

Para alcanzar este objetivo, 'la Caixa' ha destinado 502 millones de euros, distribuidos en las 214 convocatorias creadas desde su creación. Con esta dotación se han impulsado 23.518 iniciativas, desarrolladas por 8.446 entidades sociales que han podido atender a 10 millones de personas en situación de vulnerabilidad. Los proyectos se han llevado a cabo en 1.640 municipios de actuación de todas las provincias españolas. En el caso de La Rioja, se han impulsado 167 proyectos de 61 entidades, a través de los cuales se ha atendido a 33.157 personas de 13 municipios, con una aportación acumulada de más de 3 millones de euros.

En estos años, las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación 'la Caixa' se han caracterizado por su constante adaptación a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, reflejo de la acción social del tercer sector. Todas ellas se han articulado en torno a tres ámbitos de actuación: el apoyo y acompañamiento a personas en situación o riesgo de pobreza, o bien en proceso de inclusión social; el apoyo integral sociosanitario, y la acción social comunitaria para la promoción de la cohesión social.

Alrededor de estos tres ámbitos principales se han articulado convocatorias cuya vocación siempre ha sido anticiparse a los retos sociales apoyando la inserción sociolaboral, impulsando la acción comunitaria y la inclusión de personas migrantes o reforzando la prevención en situaciones de vulnerabilidad. También se han apoyado proyectos que fomentaran la autonomía personal, tanto de personas mayores como de personas con discapacidad, o el acompañamiento psicosocial.

De las 30.000 entidades de ámbito social que hay en España, el 80% se ha presentado en algún momento a las convocatorias. De ellas, 8.446 entidades han recibido apoyo de la Fundación 'la Caixa' para desarrollar más de 23.000 proyectos. Muchas de las entidades seleccionadas se caracterizan por su carácter local y por la capilaridad territorial de sus iniciativas. Además, la distribución geográfica de los proyectos desarrollados ha sido una muestra de la diseminación de la acción social impulsada, con iniciativas implementadas en 1.640 municipios de todas las provincias. En cuanto a su tipología, el 66% han sido asociaciones, y el 20% fundaciones.