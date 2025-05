Consumo propone prohibir las reseñas falsas en internet que perjudican a turismo y hostelería

Rocío Mendoza Madrid Viernes, 9 de mayo 2025, 12:12 Comenta Compartir

Consumo quiere poner coto a las reseñas falsas que se realizan en internet de forma anónima por los usuarios para valorar los servicios que prestan todo tipo de negocios y servicios, especialmente los de restauración.

Estas valoraciones se han convertido en una herramienta imprescindible para muchos establecimientos que buscan hacerse un hueco en las preferencias de los consumidores, pero a la vez son un arma de doble filo. ¿Qué sucede cuando se realizan comentarios malintencionados y falsos para desprestigiar a una empresa? Las consecuencias de estas acciones son objetivo de queja de muchos empresarios, sobre todo del sector de la restauración.

A esta circunstancia se suma el caso contrario: los consumidores también pueden quedar desprotegidos si la persona que vende un producto mediocre 'paga' para recibir valoraciones positivas en internet, de usuarios falsos, que inflen artificialmente su imagen con el fin de conseguir más ventas.

Consciente de esta realidad, el ministerio de Bustintudy propone realizar una modificación de la ley actual para intentar acotar los conflictos. Según la información trasladada a este diario por Consumo, y con el objetivo de garantizar la veracidad de las reseñas en internet, se va a contar con varios instrumentos que permitirán garantizar la veracidad de las reseñas.

En primer lugar, la ley ya prevé la prohibición expresa de la compraventa de reseñas, pero detectar e intervenir para evitar es práctica no siempre es fácil. Sólo cuando se hace de forma pública y manifiesta es fácil intervenir. Fue el caso del cierre de un grupo de Telegram, denunciado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), donde se instaba a sus suscriptores a ofrecer productos de Amazon gratis a cambio de «reviews» de 5 estrellas.

El texto legal también incluye la obligación de indicar si se ha verificado que la reseña ha sido interpuesta por un consumidor real. La novedad que propone consumo es que solo se podrá hacer la reseña en los 30 días posteriores a la compra del producto en cuestión o del disfrute de un servicio. «La finalidad es garantizar que la reseña se corresponda con la opinión real y reciente de un cliente», concretan desde el departamento de Bustinduy.

Si esta es malintencionada y falsa, la propuesta de modificación de la ley también da herramientas a los empresarios para reaccionar a ellas y defenderse. Así, como novedad más destacada, la propuesta de Consumo permitiría al empresario solicitar la eliminación de la reseña cuando pueda acreditar que no es real.

«En España se exigirá al empresario acreditar de forma fehaciente que la reseña no es real, bien porque el consumidor no ha comprado el producto o disfrutado del servicio, bien porque su contenido no es verídico. Al ser una norma de ámbito general no se entra a concretar la forma en que el empresario deberá acreditar la falta de veracidad de la reseña¦, explican desde Consumo.

Para ello podrá utilizar distintas vías y elementos: pruebas que demuestren que una factura que se muestra en la reseña ha sido manipulada; pruebas de que los precios a los que aluden las reseñas no son reales; listas de clientes que acrediten que la persona que ha puesto la reseña no ha disfrutado del servicio, etc.