Cinco empresas del Ibex generan el 25% de las emisiones de CO2, según Oxfam

Un informe de Oxfam, publicado dentro del marco de la COP30, indica que las grandes empresas españolas generan el 30% de las emisiones de uno ... de los principales gases de efecto invernadero, el CO2. De ellas, sólo cinco son responsables de la cuarta parte del total. Son «cuatro del sector energético y una del transporte aéreo», asegura el informe 'Desigualdad climática en España. Oportunidades para una transición justa'. Esas empresas serían Repsol (21%), Naturgy (31%), Iberdrola (14%), Endesa (5%) e IAG (9%), según el documento.

«Su actividad contribuye tres veces más a contaminar que a generar crecimiento económico», porque «equivalen al 10% del PIB nacional y el 7,1% del empleo». Y prosigue: «Las grandes empresas de combustibles fósiles y energéticas mantienen una influencia desproporcionada en las políticas climáticas y energéticas, actuando fuera de los cauces democráticos y en defensa de sus intereses. Sin una regulación del lobby empresarial, no puede hablarse de justicia climática».

Apunta a las grandes empresas porque «la desigualdad en las emisiones sugiere que las políticas para mitigar el cambio climático deben focalizarse en los contaminadores superricos, los que muestran formas de vida insostenibles y pueden asumir un esfuerzo mayor para alinearse con las proyecciones científicas de emisiones per cápita sostenibles».

El desequilibrio se traslada también a los individuos, siendo los más afectados aquellos que tienen rentas por debajo de la media nacional, «mientras, las grandes fortunas y corporaciones continúan impulsando un modelo insostenible que agrava tanto la crisis ambiental como la social». «El 0,1% de la población con mayores ingresos emitió 55 veces el carbono generado por una persona del 50% con menores ingresos en 2022» y «el 1% más rico de nuestro país, que representa en torno a 477.000 personas, fue responsable del 8,8% de las emisiones de carbono del total estatal», asegura Oxfam, que exige «diseñar ciudades más verdes y habitables» con «equidad» y «que quienes más contaminan y más se benefician del modelo actual asuman mayor responsabilidad».

Esa desigualdad se traslada al impacto del aumento de temperatura, las olas de calor, las inundaciones, la adaptación y resiliencia. «Al afectar de manera desproporcionada a los grupos vulnerables, el cambio climático puede incrementar la desigualdad por tres canales principales: por una mayor exposición, una mayor vulnerabilidad ante los daños causados por el cambio climático debido a la falta de recursos financieros o de diversificación de activos y una menor capacidad para hacer frente y recuperarse de los daños causados por el cambio climático», sostiene el documento.

Reformas e influencias

La ONG también solicita «avanzar en una reforma fiscal que grave a los superricos y los que más contaminan y eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, compensando con mecanismos de protección social a los colectivos vulnerables afectados». Al señalar a las grandes empresas del Ibex, Oxfam mantiene que «es cada vez más urgente que las grandes empresas reduzcan efectivamente sus emisiones y abandonen un modelo empresarial que causa graves impactos en el planeta y que arrastra graves costes sociales. Al ritmo actual, estas 50 compañías no descarbonizarían completamente su actividad hasta el año 2090, retrasando gravemente el cumplimiento de los compromisos climáticos de los países en los que operan».

Además, Oxfam advierte que «en España, decenas de expolíticos de los principales partidos participan en los consejos de administración de las grandes empresas eléctricas, además de abogados del Estado en excedencia que libran la batalla en los tribunales a favor de los intereses empresariales. Las llamadas 'puertas giratorias' abarcan, entre otros, a tres expresidentes del Gobierno y a muchos de los ministros de Economía, Industria, Transporte o Turismo de la historia reciente de nuestro país (…) La influencia en el Gobierno, el Congreso o el Senado resulta opaca, oculta conflictos de interés y es permisiva con las puertas giratorias».

Sobre la transición ecológica, «en 2025, el 63% de la población española considera que combatir el cambio climático debe ser una prioridad, pero más de la mitad de la población (53,7%) piensa que la transición ecológica puede generar conflictividad social y que la falta de inclusión, diálogo y equidad en la implementación de las políticas puede erosionar el apoyo social y alimentar resistencias locales», prosigue. Acceso a la vivienda y eliminar la «pobreza energética» son dos de las tareas pendientes fronteras adentro, mientras se celebra la COP30 con sus grandes retos globales.