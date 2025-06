Pere Navarro (Barcelona, 73 años) se dispone a encarar en un par de semanas su enésima operación especial de verano de Tráfico. Es lo que ... tiene acumular tres lustros al frente de la DGT, repartidos en una primera etapa entre 2004 y 2012, cuando lo nombró José Luis Rodríguez Zapatero, y esta última con Pedro Sánchez, desde 2018. Navarro adelanta que será un verano con más desplazamientos y advierte de los chivatazos de los controles, tan de moda en las redes sociales. «Es una pillería que causa muertes», subraya el director general de Tráfico, que verá cumplido a finales de año un viejo anhelo de la DGT: la nueva tasa de alcoholemia de prácticamente 0,0. «Seremos el primer país mediterráneo que entra en el terreno de la tolerancia cero al alcohol», se congratula.

-A finales de año entrará en vigor la nueva tasa de alcoholemia. Bastará una caña de cerveza para dar positivo en un control de alcoholemia…

-Se han presentado 32 enmiendas y ninguna es de oposición frontal. Esta propuesta es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, y tenemos cartas de apoyo de la Federación Española de Municipios. Nos da la impresión de que es una medida aceptada socialmente. Y además lo hacemos para superar un debate en el que en la DGT nos encontramos incómodos, que es aquel que dice 'Una cerveza sí, pero dos no. Una copa de vino sí, pero dos no', o depende de si eres hombre o mujer o de si has comido o no, o de si estás delgado o no. ¡No! Si has bebido, no conduzcas. Así de sencillo. Tolerancia cero, punto. Ya lo tienen en Suecia y en Noruega y nos dicen que están contentos. Vamos a ser el primer país latino y mediterráneo que entra en el terreno de la tolerancia cero al alcohol, lo que habla muy a favor del nivel de compromiso con la seguridad vial que hemos conseguido en nuestro país.

-¿Tendrán que hacer mucha pedagogía para insistir en que los 0,2 en sangre o el 0,1 en aire espirado es como si fuera el 0,0?

-Ya lo explicaremos con campañas de comunicación y concienciación, pero insisto lo importante es que no hay oposición total. Habrá sectores del vino, de la cerveza o de la hostelería que dirán que bueno… pero nadie se atreve a decir no. Yo creo que con esto se cierra el debate del alcohol y la conducción; el mensaje es contundente y claro. Tolerancia cero.

-El pasado fin de semana cinco de los diez fallecidos en las carreteras eran motoristas…

-Lo habitual es que los motoristas estén enfrentados con la Administración y al revés. La Administración dice que la culpa de los accidentes es de los motoristas, que son unos irresponsables, y los motoristas dicen que la culpa es de la Administración porque las carreteras no están en buen estado. Hemos conseguido una cosa inédita y ahora las asociaciones de motoristas, los fabricantes y vendedores de motos y la Dirección General de Tráfico estamos todos alineados con el objetivo de hacer de España un referente en seguridad en los desplazamientos en moto. A partir de aquí, tengo una buena noticia: no han subido los motoristas muertos. Y tengo una mala noticia, no han bajado. Es decir, estamos más o menos estabilizados.

-El perfil del motorista fallecido ya no es el joven sin experiencia que coge la moto…

-No, este tema el observatorio (el Observatorio Nacional de Seguridad Vial) lo tiene muy estudiado. No es el joven que se ha comprado una moto. Es alguien que había ido en moto, que tuvo hijos y entonces le dio un plus de responsabilidad y dejó la moto, y luego alcanza los 45 o 50 años, los niños son mayores, se compra una moto de alta cilindrada, se pone una chaqueta de cuero, y dice 'Vuelvo a ser joven'. Y se sale en la primera curva, porque además los accidentes son en salida de la vía. Este es el perfil. No es el joven irresponsable que no tiene experiencia, es alguien con cierta antigüedad en el carné de conducir.

-¿Y qué se puede hacer para concienciar en concreto a ese conductor de moto?

-Estamos recomendando los airbags homologados, que los hay a precios razonables. Para el que se compra una moto de una cierta cilindrada que cuesta diez mil o doce mil euros, gastarse 500 en un airbag, yo lo recomiendo. Y estamos empezando con las ADAS (las ayudas a la conducción) y las mejoras que se pueden hacer en el sector de la moto. Estamos haciendo un especial esfuerzo en temas de formación con las escuelas y los cursos de conducción segura en motocicleta que te dan dos puntos y te permiten actualizar tus conocimientos tanto teóricos como prácticos.

-Seguimos viendo que sobre el 25% de los fallecidos en siniestros viales no llevaban el cinturón de seguridad… es un porcentaje que se repite a pesar de las campañas y los controles…

-Nos dirigimos a un escenario en el que al final solo se matarán los que no llevan cinturón de seguridad, con lo cual ese porcentaje irá subiendo. Van a bajar los muertos, sí, pero va a subir el porcentaje de los que iban sin cinturón.

-Han hecho campañas, hay controles, la mayoría de los coches avisan si no lo llevas puesto… ¿qué está pasando?

-Lo hemos hecho todo. Todo el mundo sabe que tiene que llevar el cinturón de seguridad. Tenemos el pi-pi-pi que avisa por no llevar el cinturón de seguridad. Y los fallecidos se podían haber salvado con algo tan sencillo como hacer clic. Seguiremos insistiendo.

Operación salida de julio

-Estamos a dos semanas de la primera gran operación salida del verano, la época del año en la que mayor número de desplazamientos se producen…

-Hay un tema que nos preocupa. En España somos 50 millones de habitantes y no hace mucho éramos 40; y recibimos 90 millones de turistas, y este año podrían aumentar. Cada vez que hacemos una operación especial de verano hay más de desplazamientos. España tiene un problema de éxito. Cada vez somos más, y cada vez hacemos más viajes y más desplazamientos por carretera, por mucho tren y avión que haya. La entrada y salida de ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga están al límite. Con lo cual hemos de repensar todo el sistema para adecuarlo a este nuevo escenario de más de 50 millones de habitantes. Por otro lado, el mensaje en el que vamos a insistir es el de las dos manos en el volante y los ojos en la carretera, que la atención esté en la carretera, sobre todo en los viajes cortos porque para el viaje largo te preparas y te organizas, pero una vez que llegas a destino te relajas y ahí haces viajes cortos por carreteras pequeñas y compartidas donde aparece el riesgo. Esperamos que no suban los fallecidos este verano, ojalá bajen, pero insisto, el escenario es el de más desplazamientos.

-¿Lo de las dos manos al volante lo dice por las distracciones del móvil?

-El móvil es una distracción evidente. Empieza a ser un problema social. Tenemos un estudio que nos dice que el 30% de los peatones cuando cruzan el paso de peatones están mirando el teléfono móvil. Afecta a la seguridad vial y tenemos un problema. Lo hemos explicado hasta la saciedad y no es fácil de controlar. Tenemos cámaras de alta definición que si te ven con el teléfono en la mano te sancionan, pero no queremos multar, queremos convencer. Ojo con el teléfono móvil porque es un riesgo que puede acarrear un disgusto.

-¿Le preocupan los chivatazos en grupos de WhatsApp y demás para evadir los controles de tráfico?

-A mí me parece un acto de pillería absolutamente insolidario y frívolo. Como cuando te daban las luces para avisarte de un control de la Guardia Civil. A estas alturas de la vida, esto no va a ningún sitio. Avisar en las redes sociales de que hay un control de alcoholemia puede provocar que el que ha bebido no irá por allí y cogerá otra carretera y puede llevarse a otro por delante. O sea, poca broma con esto de los avisos porque pueden matar. Nos gustaría prohibirlo por ley, pero todo esto del control de la información en redes sociales es un tema complejo y delicado. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que es absolutamente insolidario, que no tiene ni pies ni cabeza, que todos salen perdiendo y que ya está bien de hacerse el listillo. A veces uno tiene la impresión de que se está banalizando lo de provocar un accidente de tráfico. Como te lleves a alguien por delante, tu vida cambia radicalmente. No es ya que mates a otro, es que no vas a poder dormir por las noches, vas a quedar enganchado a los ansiolíticos, no te vas a poder mirar al espejo, vas a acabar en el juzgado y con antecedentes penales. No vale la pena por un vaso más o una copa más. O por querer llegar un poco antes. No sé si somos conscientes.

-Qué espera del nuevo teléfono de información a las víctimas de tráfico, que parece que estará operativo el próximo octubre?

-Era una larga reivindicación de las asociaciones de víctimas, y una vez más tenían razón. Ahora está en fase de adjudicación. Lo vamos a hacer lo mejor que podamos, sepamos y nos dejen en cuanto a la atención telefónica a las víctimas. De orientarles legalmente, económicamente y psicológicamente.

-El año pasado tuvimos 28 días con cero accidentes mortales en las carreteras interurbanas españolas…

-Y este año llevamos 16 y yo creo que lo acabaremos con más de 30 días sin ningún accidente. Podria ser un indicador de que estamos en la buena dirección. Si es un año detrás de otro, poco a poco ya se va consolidando y ya no es excepcional. Es una buenísima noticia.

-¿Qué retos se propone desde la DGT para lo que resta de legislatura?

-Hay dos temas esenciales, uno es la ley de movilidad sostenible y todas las políticas y planes de movilidad. Porque si la movilidad funciona, la seguridad vial puede funcionar. Si la movilidad es un caos, es seguro que la seguridad vial no funcionará. Y el otro es el salto adelante que va a suponer el uso de las nuevas tecnologías en los vehículos conectados y las ayudas a la conducción, las ADAS. El sector de automoción está haciendo un esfuerzo importante por incorporar ayudas avanzadas a la conducción. Lo explicaré de una manera. Con un coche nuevo te sales de la vía, das dos vueltas de campana y sales andando. Con un coche de más de 10 años, te sales de la vía, das dos vueltas de campana y no sales del coche. Es decir, apoyo incondicional a las ADAS y a la renovación del parque móvil.