LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aspecto del Calypso en 2007, antes de su traslado a Turquía. AFP

El Calypso permanece al borde del abandono en un astillero turco

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:20

Si ahora es noticia la mala situación del submarino Saga, hace tiempo que dejaron de serlo las desdichas que ha ido acumulando el Calypso, ... el legendario barco oceanográfico de Cousteau, que sufrió un incendio en el astillero de Turquía en el que iba a ser restaurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  2. 2 El incendio forestal de Alberite Â«se da por controladoÂ»
  3. 3 Demanda Casco Antiguo denuncia otra noche de broncas, peleas y gritos en Logroño
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5

    La incidencia del melanoma sigue al alza en La Rioja, con 49 nuevos pacientes en 2024
  6. 6

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  7. 7 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  8. 8 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  9. 9 Más de 80 bailarines participarán en la última gala de la Academia López Infante
  10. 10 El juez rechaza la libertad provisional de los condenados por el crimen de Cuzcurrita

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Calypso permanece al borde del abandono en un astillero turco

El Calypso permanece al borde del abandono en un astillero turco