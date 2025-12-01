LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El caso fue juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz. EFE

15 años de cárcel para un hombre que abusó de su hijastro con discapacidad intelectual

El TSJEx confirma la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz por un delito continuado de agresión sexual a un menor

A. B. Hernández

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:20

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la condena de 15 años de prisión impuesta a un hombre por un delito continuado ... de agresión sexual a su hijastro, un menor de 13 años con una discapacidad intelectual del 42%.

