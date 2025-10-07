LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lluvias en Ibiza el pasado 30 de septiembre. EP

Aemet lanza un aviso especial por 'Alice', la dana que dejará «lluvias muy fuertes» en el este de la península

Los primeros chubascos se esperan a última hora de este miércoles en Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, extendiéndose a Cataluña, Baleares, Murcia y Andalucía

C. P. S.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:49

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado este martes un aviso por «lluvias muy fuertes y persistentes» que afectará desde última hora del miércoles hasta al menos el domingo al tercio este peninsular y Baleares. Estas lluvias darán lugar a la dana Alice, la primera de gran impacto de la temporada y la primera dana a la que se le asigna un nombre, lo que hasta ahora estaba reservado a las borrascas de alto impacto.

A priori, la zona de mayores acumulados a lo largo del episodio el entorno del cabo de la Nao, sobre todo las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante. De acuerdo con el aviso, los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado.

El organismo estatal ha explicado que una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetrará este miércoles por el oeste peninsular y avanzará hacia el este hasta conformar varios vórtices en su seno durante los siguientes días, lo que dará lugar a la dana Alice, con precipitaciones muy fuertes y persistentes que afectarán sobre todo al tercio este peninsular y Baleares. y durarán «varios días».

Los primeros chubascos se esperan a última hora de este miércoles en el este de Castilla-La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana y que estos se extenderán desde primera hora del jueves a zonas litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana. A lo largo de esta jornada, avanzarán hacia Ibiza y Formentera, Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha, sin descartarlos en otras zonas de Castilla-La Mancha, interior de Cataluña y Sistema Central. Según el aviso, se prevé que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y alcancen intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte. En este último caso, hay más posibilidades de que sea así en el entorno del cabo de la Nao, en el litoral de Alicante.

El viernes, los chubascos fuertes o muy fuertes perderán extensión y quedarán reducidos al sudeste peninsular. Sin embargo, no se descarta que alcancen el resto de Alborán y Baleares. En esta jornada, hay más probabilidades de que estas lluvias lleguen a una intensidad localmente muy fuerte en los alrededores del cabo de La Nao y del cabo de Palos.

Durante el fin de semana, la agencia espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos así como los vientos húmedos en superficie y ya el domingo perderán intensidad. En estos dos días, los chubascos más intensos, localmente muy fuertes, serán más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro y podrán alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, este de Murcia y Baleares.

El organismo estatal ha incidido en que existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada. Por ello, recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  2. 2 Un herido grave tras una colisión entre un camión y una furgoneta en Ollauri
  3. 3 Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos
  4. 4 El ailanto se expande en La Rioja y los ecologistas exigen un plan de erradicación
  5. 5 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  6. 6

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  7. 7 Investigado en Aldeanueva un hombre que llevaba 140 kilos de nectarinas robadas en el maletero
  8. 8 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  9. 9 La Justicia perdona en Logroño 900.000 euros a un empresario mediante la Ley de Segunda Oportunidad
  10. 10

    Ni solo bar ni solo restaurante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Aemet lanza un aviso especial por 'Alice', la dana que dejará «lluvias muy fuertes» en el este de la península

Aemet lanza un aviso especial por &#039;Alice&#039;, la dana que dejará «lluvias muy fuertes» en el este de la península