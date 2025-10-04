LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las fragancias llamadas de nicho están pensadas para quienes desean algo diferente. R. C.

Ecos del Mundo

100.000 euros por un perfume a medida

50 años de Henry Jacques ·

La casa de fragancias más exclusiva del mundo suma más de 3.000 fórmulas registradas en medio siglo de historia

Abraham de Amézaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:58

Comenta

En los años 80 del pasado siglo, una publicidad anunciaba 'Joy', de Patou, como 'el perfume más caro del mundo'. Las amantes de lo exclusivo, ... con grandes recursos económicos, apostarían en la década anterior por '1000', de la misma casa. De este último se elaboraron en referencia a su nombre un millar de ejemplares, por supuesto numerados, que se entregaban en Rolls-Royce a las afortunadas clientas de París. Hasta la mismísima firma joyera Chaumet personalizó un frasco de aquel perfume, que expuso en una de sus últimas muestras organizadas en la plaza Vendôme, la meca en la alta joyería mundial.

