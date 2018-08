Una segunda oportunidad Un trillón de planetas para explorar. :: hello games Videojuegos La actualización NEXT cambia la cara a No Man's Sky, un juego que recibió una avalancha de críticas desde su lanzamiento JUANAN SALAZAR Logroño Viernes, 17 agosto 2018, 11:42

Dos años han pasado desde el lanzamiento del primer 'No Man's Sky', un título que generó unas expectativas mayúsculas y que recibió un aluvión de críticas como no se recuerda en la industria.

Aquellas críticas, como vamos a ver ahora, puede que fueran, en su mayoría, justificadas. Y es que los británicos de Hello Games, un estudio independiente al fin y al cabo, consiguieron elevar las expectativas alrededor de 'No Man´s Sky' hasta límites insospechados... y aprovecharon el viento de cola para publicar el juego a precio de triple A, es decir, 60 eurazos.

Una vez comercializado, los jugadores comprobaron que el juego no ofrecía casi nada de lo que los británicos habían prometido. El modo multijugador no era tal y la acción se basaba en 'craftear' sin medida hasta conseguir los recursos necesarios para completar el objetivo del juego: llegar al centro del universo.

Poco a poco, las promesas de Hello Games fueron deshaciéndose en las manos de los jugadores. El primer jugador que llegó al centro del universo estaba retransmitiendo su partida en directo cuando lo consiguió... y el juego volvió a reiniciarse sin más. El modo multijugador también supuso una enorme decepción. Su principal responsable, Sean Murray, había asegurado que había un modo multijugador en línea en 'No Man's Sky'... el único problema consistía en que el algoritmo en que se basa el título había generado un trillón de planetas distintos en un número no menos considerable de galaxias, lo que hacía casi imposible o muy improbable que dos jugadores tan siquiera se acercaran. Sin embargo, dos usuarios consiguieron establecer un punto de encuentro en medio del universo. La particularidad de esta situación tenía que ver con que el juego tenía una vista en primera persona... con lo cual al encontrarse dos jugadores, por fin, podríamos ver el aspecto y la imagen exterior de nuestro explorador. La decepción fue enorme cuando nada de esto ocurrió. Efectivamente, ambos jugadores consiguieron encontrarse frente a frente... y no se vieron el uno al otro. Lo cual venía a demostrar a las claras que el modo multijugador que había prometido Sean Murray... no existía y, probablemente, nunca había existido. Ante tal decepción, casi todos los jugadores se sintieron estafados y devolvieron el título o, directamente, acabó en el extremo más polvoriento de la estantería.

La redención

Lejos de enterrar el título y las posibilidades que aún encerraba, Hello Games se puso manos a la obra para arreglar el desaguisado. Y lo hizo. NEXT es la cuarta actualización (gratuita) que recibe 'No Man's Sky' desde su lanzamiento... y da la sensación de que será la definitiva.

Los cuatro parches han dotado al juego de todo lo que adolecía desde el principio. Ahora mismo, 'No Man's Sky' ofrece un modo de construcción de bases más que interesante, con la posibilidad de reclamar un territorio o planeta como propio y levantar, poco a poco, nuestra propia base en un astro a nuestra elección.

Asimismo, también se le añadió una narrativa con 30 horas de distintas misiones que, por fin, convierten al título en algo más que una exploración espacial interminable... También aparecieron vehículos de cuatro ruedas con los que explorar sin límites la superficie del más de trillón de planetas que pueblan el universo 'No Man's Sky'.

Pero ha sido la reciente actualización NEXT la que ha puesto la guinda a la redención del título. Aparece el modo multijugador (¡por fin!), pero de una manera muy especial. Básicamente, por que siempre será más divertido explorar el universo en compañía (hasta 16 jugadores en la misma partida) que en solitario. Y, además, el juego está disponible también para Xbox One desde el 27 de julio, fecha de lanzamiento en Europa del megaparche NEXT.

Así que bueno, ahora depende de ti dar esa segunda oportunidad que, probablemente, 'No Man's Sky' merezca. Y es que siempre es de alabar que, en vez de dejar caer en el olvido a un juego fallido, Hello Games haya insistido hasta hacer de 'No Man's Sky' un auténtico viaje interestelar.