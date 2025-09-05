LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Fundición, Stereo y Sala Negra comienzan la nueva temporada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:29

La temporada en la Fundición de Logroño se inició ayer con un concierto por Palestina. Continúa hoy con los tributos a Marea y Extremoduro a las 22.00 horas (12/15 euros), Cápsula actúa en la presentación del Kaleidoscope Weekend, el sábado a las 22.30 (15/18 euros);y The Harp Blues Preacher el domingo a las 13.30 con taquilla inversa. En el Stereo, Amateur y La Vieja Escuela tocan hoy, a las 22.00 (10/12 euros) y el sábado a las 00.00 habrá pinchada de Kaleidoscope. En la Sala Negra el sábado llega 'It's Britney, B*tch! (tributo a Britney Spears) a las 21.00 por 15 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  2. 2

    «Hasta pronto, baloncesto»
  3. 3

    La extraña vendimia da el salto a Logroño
  4. 4 Amazon se cuela en la red de cartelería digital de Logroño... pensada para el comercio local
  5. 5

    Una finca en Haro donde crecen los vagones
  6. 6 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  7. 7 La Peña La Rioja trae a Logroño en San Mateo a Zapato Veloz
  8. 8 La Rioja regula por primera vez obtención del título de Bachiller de Artes para quienes superen estudios de Música
  9. 9 El ruido y la venta de entradas del MUWI: el Teléfono del Lector de hoy
  10. 10 Miguel Sáinz: «Flaco favor se hace a Logroño hablando solo de turismo de borrachera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Fundición, Stereo y Sala Negra comienzan la nueva temporada

La Fundición, Stereo y Sala Negra comienzan la nueva temporada