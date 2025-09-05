La Fundición, Stereo y Sala Negra comienzan la nueva temporada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:29 Comenta Compartir

La temporada en la Fundición de Logroño se inició ayer con un concierto por Palestina. Continúa hoy con los tributos a Marea y Extremoduro a las 22.00 horas (12/15 euros), Cápsula actúa en la presentación del Kaleidoscope Weekend, el sábado a las 22.30 (15/18 euros);y The Harp Blues Preacher el domingo a las 13.30 con taquilla inversa. En el Stereo, Amateur y La Vieja Escuela tocan hoy, a las 22.00 (10/12 euros) y el sábado a las 00.00 habrá pinchada de Kaleidoscope. En la Sala Negra el sábado llega 'It's Britney, B*tch! (tributo a Britney Spears) a las 21.00 por 15 euros.

Temas

Logroño