El Drogas actuará en Aldeanueva de Ebro el 28 de febrero de 2026 El programa de la nueva temporada de la sala Entreviñas incluye conciertos de Ramoncín el 15 de noviembre y Koma el 30 de enero

El Drogas ha comunicado hoy varias fechas de su gira 2025-2026 entre las que se incluye el sábado 28 de febrero su actuación en la sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro, que también ha colgado en las redes sociales el cartel del evento. Las entradas ya se pueden adquirir en la página web de El Drogas por 29,7 euros (gastos de gestión incluidos) y en Musikaze.net. En taquilla valdrán 32 euros.

La apertura de puertas está prevista a las 21.00 horas y el concierto comenzará a las 22.00. Enrique Villarreal sigue dando guerra sobre las tablas ofreciendo unos directos que derrochan energía, fruto de la experiencia y arropados por canciones míticas de su anterior banda, Barricada, así como de sus proyectos personales y en solitario.

Para la nueva temporada también han confirmado su presencia Ramoncín, que tocará el sábado 15 de noviembre, a las 23.00 horas, dentro de su gira 'Celebración 50/70' en la que conmemora sus 70 años de vida y 50 sobre los escenarios. Ofrecerá más de dos horas de directo con temas históricos como 'Hormigón, mujeres y alcohol', 'Putney Bridge', 'Al límite', 'Marica de terciopelo', 'La chica de la puerta 16' o 'Ángel de cuero'. Las entradas están a la venta a través de la plataforma Mutick por 33 euros (incluye gastos de gestión) con acceso a las 22.00 horas. También se ofrece la posibilidad de adquirir por 70,20 euros (incluye gastos) para acceder a las 21.00 horas conocer al artista, estar en la prueba de sonido y ocupar una posición preferente durante la actuación.

Otro grupo que pasará por la sala Entreviñas aldeana será Koma, el viernes 30 de enero de 2026. El cuarteto navarro ha anunciado las nuevas fechas para 2025 y 2026 con las que terminará la presentación del disco 'Una ligera mejoría antes de la muerte' (2024) el primero de estudio de su nueva etapa después de seis años de parón (entre 2012 y 2018) y culminará con la grabación de un álbum en directo. Las entradas para el concierto de Aldeanueva de Ebro se pueden adquirir por 22,50 euros (incluidos los gastos de gestión) en Musikaze.net.

La sala promete más sorpresas para esta temporada en la que el rock será el protagonista de la programación 2025-2026.

