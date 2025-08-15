LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

José Ibarrola

El hambre como arma de guerra

El colmo de la inhumanidad lo constituye la sistemática destrucción de la infraestructura sanitaria y la persecución del personal médico en Gaza

Tomás Cobo

Presidente de la Organización Médica Colegial de España y Presidente de Unión Profesional

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:15

En uno de los textos más desgarradores de Stefan Zweig, 'El mundo de ayer', el escritor austriaco evoca la catástrofe de una Europa que se ... precipita en su propia destrucción. Narraba con una mezcla de nostalgia y lucidez el derrumbe de una civilización que, habiendo alcanzado grandes cotas de progreso, fue incapaz de evitar su propia barbarie. Hoy, ante el horror que vive la población civil de Gaza, esa mirada de Zweig resuena con fuerza. Porque asistimos, de nuevo, a un episodio en el que la civilización se traiciona a sí misma, y lo hace por medios tan antiguos como brutales: el hambre y la aniquilación del cuidado sanitario como instrumentos de guerra.

