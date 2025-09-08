LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La verdad agoniza

Los asesinatos de periodistas en Gaza nos obligan más que nunca a arriesgar por este oficio

Teresa Cobo

Teresa Cobo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:26

Puede que 250 muertos parezcan pocos entre los más de 63.000 que ya ha ocasionado Israel con sus ataques a la Franja de Gaza. ... Puede que las cifras ya no digan casi nada. Hamás asesinó a 1.400 personas en los atentados del 7 de octubre de 2023 y secuestró a otras 252. Y la venganza del Gobierno israelí ha supuesto hasta ahora una masacre que incluye a más de 18.000 niños. De los 45.000 adultos fallecidos, 250 eran periodistas. Si los reporteros mueren, la verdad también.

