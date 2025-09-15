LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mordida

Teresa Cobo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:31

En todos los partidos que alcanzan el poder acaban por aflorar tipejos turbios que hincan el diente al dinero privado a cambio de asignar fondos ... públicos de manera ilícita e interesada. Esos corruptos en los que los líderes políticos han depositado su confianza tratan de enriquecerse a base de mordidas. El Diccionario de la Lengua Española desembaraza al sustantivo 'mordida' de cualquier uso coloquial o vulgar y le otorga con plena propiedad, más allá de su significado de «mordedura» o «mordisco», el de «provecho o dinero obtenido de un particular por un funcionario o empleado con abuso de las atribuciones de su cargo».

