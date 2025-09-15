Comenta Compartir

En todos los partidos que alcanzan el poder acaban por aflorar tipejos turbios que hincan el diente al dinero privado a cambio de asignar fondos ... públicos de manera ilícita e interesada. Esos corruptos en los que los líderes políticos han depositado su confianza tratan de enriquecerse a base de mordidas. El Diccionario de la Lengua Española desembaraza al sustantivo 'mordida' de cualquier uso coloquial o vulgar y le otorga con plena propiedad, más allá de su significado de «mordedura» o «mordisco», el de «provecho o dinero obtenido de un particular por un funcionario o empleado con abuso de las atribuciones de su cargo».

Noticia relacionada Veinte vocablos con más o menos porvenir La palabra 'mordida' ha sido una de las más repetidas este año por los medios de comunicación, que son los que en gran medida han contribuido a que se imponga a otros sinónimos que ofrece nuestro idioma: 'soborno', 'coima', 'cañonazo', 'untada', 'unto', 'merusa', 'bajín', algunos de ellos poco extendidos en el habla castellana. Las presuntas mordidas más sonadas del momento son las vinculadas al PSOE, por el caso que afecta a sus ex secretarios generales José Luis Ábalos, que fue ministro de Fomento, y Santos Cerdán, y al asesor Koldo García. Pero en el pasado, el PP sufrió en sus carnes las dentelladas de la corruptela protagonizada por personajes como Francisco Granados, Carlos Fabra o Luis Bárcenas, y más recientemente las sospechas recaen sobre el exministro Cristóbal Montoro. Oiremos hablar de nuevos cobros de comisiones ilegales. 'Mordida', mal que nos pese, es una sólida candidata a Palabra con Futuro, una de las veinte elegidas en 2025 por los periodistas de LA RIOJA entre las que pueden votar los lectores.

