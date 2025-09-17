LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ilustración de Manolo Romero
Análisis

Esperando el tren de La Rioja

Tras la renuncia a reclamar el AVE y la denegación de más frecuencias, ni siquiera está claro qué máquina llegará para acortar el viaje a Madrid

Teresa Cobo

Teresa Cobo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:29

En materia de infraestructuras ferroviarias, «La Rioja es el hazmerreír de España». Es una forma de decirlo, la que ha elegido Gonzalo Capellán, que ya ... había acuñado el término «insularidad» para referirse a la situación de la comunidad autónoma que preside, «una isla» marginada de la alta velocidad. O acaso nos vean como una ínsula, que significa «lugar pequeño o gobierno de poca entidad, a semejanza del encomendado a Sancho en el Quijote». Por tal parece que nos toman vuesas mercedes en la Corte. Damos más risa que pena. La Rioja no es sólo famosa por el vino, las icnitas de dinosaurio, San Millán o la calle Laurel de Logroño. También lo es por sus malas comunicaciones.

