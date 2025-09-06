Hemos entrado en el mes de septiembre. Es el mes con el número 9 en el calendario que, simbólicamente, significa el final de un ciclo ... aunque también la sabiduría y empatía. Pero el significado más popular de septiembre es el de marcar el fin de las vacaciones para la mayoría de la ciudadanía, tanto adulta como infantil; es la denominada 'rentrée' que esperamos con incertidumbre y con la secreta esperanza de que las tribulaciones que dejamos al inicio vacacional se hayan resuelto.

Atrás dejamos casos sonados de corrupción como el de Montoro o Cerdán, entre otros; dejamos encarnizados conflictos internacionales como el de Ucrania, Gaza o el del Sahel (menos conocido pero no por ello menos virulento); dejamos indicadores del creciente estilo dictatorial en el Gobierno norteamericano, la fragilidad europea frente a ello envuelta en su defensa y la crisis de los aranceles impuestos por Trump; en España, dejamos refriegas políticas poco constructivas que, en lugar de soluciones, parecían tiros a los pies de los partidos que las protagonizaban.

A lo largo de agosto, hemos constatado, mirando de reojo a la realidad en medio del 'dolce far niente', que no solo persistía el mismo panorama sino que España se encendía con pérdidas millonarias por el fuego devastador que ha recordado la inoperancia administrativa en la dana con acusaciones cruzadas entre partidos y administraciones estatales y autonómicas pero discutible operatividad para frenar la desolación resultante.

¿Qué cabe esperar a partir de septiembre? ¿más de lo mismo? Observar el panorama nacional e internacional genera una sensación de fragilidad, incertidumbre e impotencia que pone de malhumor a una ciudadanía que no avista mecanismos alternativos. Los aranceles impuestos por Trump son una realidad poco favorable para una Europa que mira inquieta hacia USA y una Rusia agresora que aunque incapaz, afortunadamente, de hacer claudicar a Ucrania es cada vez más audaz contra Europa. En España el clima político parece que, en lugar de revisar a fondo el estado de la democracia que disfrutamos y el análisis de responsabilidades que permita sanearla y respetar el estado de derecho, continuará basado en la confrontación partidista.

Una 'rentrée' confusa llena de interrogantes sobre qué deparará el nuevo ciclo, en la que cabe recordar el lema de Eneas de «resistir y persistir» sabiamente, en una buena dirección que permita cambiar las dinámicas negativas que han conducido al estado en el que estamos, sin reincidir en ellas.