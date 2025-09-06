LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

'Rentrée'

Sylvia Sastre

Sylvia Sastre

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:39

Hemos entrado en el mes de septiembre. Es el mes con el número 9 en el calendario que, simbólicamente, significa el final de un ciclo ... aunque también la sabiduría y empatía. Pero el significado más popular de septiembre es el de marcar el fin de las vacaciones para la mayoría de la ciudadanía, tanto adulta como infantil; es la denominada 'rentrée' que esperamos con incertidumbre y con la secreta esperanza de que las tribulaciones que dejamos al inicio vacacional se hayan resuelto.

