LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desde el mirador

«Cosas que pasan»

Sylvia Sastre

Sylvia Sastre

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:58

Comenta

Es difícil dejar de hacerse eco de las tendencias que, sin remilgo, ostentan quienes actualmente tienen en sus manos la guerra o la paz, guían ... las directrices de la salud mundial, el bienestar, la vida o la muerte, el futuro medioambiental, la inteligencia artificial, o de lo que es verdadero o 'fake news'. Me gustaría escribir una columna con hechos alegres o culturalmente ricos, pero las provocaciones, desprecio a instituciones multilaterales, y el pragmatismo mercantilista de Donald Trump como líder de una potencia mundial rompe moldes éticos y deja en el brete a países democráticos, también en Europa. El escenario orquestado para recibir con pleitesía al príncipe de Arabia Saudí ha sido impactante, no solo por la puesta en escena de grandes medios y dispendios, sino por su contenido, participantes y significado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2

    Diez años de huevos camperos
  3. 3 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  4. 4

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  5. 5 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  6. 6

    Con aroma a fútbol histórico
  7. 7 Mercadona sustituye desde hoy su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  8. 8

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»
  9. 9 La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día
  10. 10

    Receta de carne, pimiento, pasas, empatía y amor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Cosas que pasan»