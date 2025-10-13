LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bravo, Nobel

Sylvia Sastre

Sylvia Sastre

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:27

El eco de la desaparición de la admirada actriz Diane Keaton, por su gran valía artística y por la imagen que ha proyectado como mujer ... inteligente, libre, digna, con gran sentido del humor, sin miedo a envejecer, y sin recurrir a ser misándrica para marcar estilo, se entrecruza con las noticias sobre los premios Nobel 2025. Valga un réquiem hacia Diane Keaton, compartido con mensajes positivos en la aparente confusión mundial.

