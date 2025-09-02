Vivir el momento

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sofía Montenegro Leza

Sofía Montenegro Leza

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:48

Les voy a contar una obviedad. La vida es finita. Comienza en el útero materno y a partir de ahí se inicia la cuenta atrás ... de una cantidad de segundos que nadie puede predecir. Vivimos de espaldas al único hecho cierto de nuestras vidas y que termina por igualarnos. Ignoramos algo que produce sentimientos diferentes en función de la realidad de cada cual. Existen infinidad de contextos, pero en cualquiera de los casos nunca es sencillo irse, pero, a veces, tampoco es fácil quedarse y vivir sabiendo que tu historia con esa persona llegó a su punto y final.

