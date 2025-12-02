LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

De todo y de nada

Quien calla, no otorga

Sofía Montenegro Leza

Sofía Montenegro Leza

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:01

Ocurre en la vida que nos encontramos en situaciones en las que no sabemos muy bien qué decir o qué hacer. Dilemas de diferente índole ... que hacen que nos planteamos qué posición o qué rumbo tomar. Las circunstancias que rodean a esas situaciones son todo lo diversas que nuestras existencias pueden llegar a ser. La enfermedad de alguien querido, una decisión importante sobre la familia, un conflicto o un punto final en una historia que parecía interminable. Los ejemplos pueden ser muchos, pero los sentimientos que nos habitan y despliegan en nuestro fuero interno no difieren tanto. Nos creemos únicos, cuando somos ejemplares de una misma especie y encaramos la vida de formas más similares de lo que a simple vista puede parecer. Aunque, claro, unas personas con más dicha que otras o, dicho en otras palabras, con mejores cartas de partida.

