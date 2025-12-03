LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Diario de una nube

Palabras para Logroño

Rubén Lapuente Berriatúa

Rubén Lapuente Berriatúa

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:01

Logroño, qué sencillo eres, qué campechano, qué poco ahogas, qué poca prisa nos metes. Sin laberintos, ni sombríos atajos, ni madriguera de salteadores, vives y ... dejas vivir.

