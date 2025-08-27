LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Diario de una nube

El dedo corazón

Rubén Lapuente Berriatúa

Rubén Lapuente Berriatúa

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:11

No te engañes. Esa manecita sin tiempo que como una azucena se asoma a la rueda de la vida, tan hermosa, necesita ese largo dedo ... corazón tuyo. Mira cómo se aferra al rumor lento y espeso de tu sangre. Tiene la cintura precisa, y lo abarca tan bien, tan hecho a la horma de sus deditos. El viejo sarmiento tuyo para sacarla del mar del sueño blanco. No hay mejor noray donde atarse.

larioja El dedo corazón